Челсі продовжив контракт з одним із лідерів команди
Коул Палмер
ФК Челсі
Атакувальний півзахисник збірної Англії Коул Палмер продовжив контракт із Челсі.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Нова угода розрахована аж на вісім років – до кінця червня 2034 року. Попередній контракт діяв до літа 2033 року.
Палмер виступає за Челсі з літа 2023 року, коли перейшов із Манчестер Сіті за 47 мільйонів євро. За цей час провів за лондонський клуб 138 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 58 голами та 34 асистами та перетворившись на ключового гравця команди.
Наразі трансферна вартість 24-річного атакувального хавбека оцінюється в 110 мільйонів євро.
Нагадаємо, вереснево-жовтневі матчі збірної Англії в Лізі націй Палмер пропускав через м'язову травму.