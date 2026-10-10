Челсі продовжив контракт з одним із лідерів команди

Атакувальний півзахисник збірної Англії Коул Палмер продовжив контракт із Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Нова угода розрахована аж на вісім років – до кінця червня 2034 року. Попередній контракт діяв до літа 2033 року.

Палмер виступає за Челсі з літа 2023 року, коли перейшов із Манчестер Сіті за 47 мільйонів євро. За цей час провів за лондонський клуб 138 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 58 голами та 34 асистами та перетворившись на ключового гравця команди.

Наразі трансферна вартість 24-річного атакувального хавбека оцінюється в 110 мільйонів євро.

Нагадаємо, вереснево-жовтневі матчі збірної Англії в Лізі націй Палмер пропускав через м'язову травму.