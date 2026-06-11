Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шахтар цікавиться перспективним вінгером Сан-Паулу та молодіжної збірної Бразилії

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 21:50
Шахтар цікавиться перспективним вінгером Сан-Паулу та молодіжної збірної Бразилії
Тете
FPF

Шахтар виявляє предметний інтерес до 19-річного вінгера Сан-Паулу Тете.

Про це повідомив місцевий бразильський журналіст Александер Вієйра.

За інформацією джерела, бразильцем також цікавиться Аякс.

Втім, обидва потенційні покупці поки що перебувають на стадії моніторингу та аналізують перспективи можливого трансферу.

Тете регулярно отримує виклики до юнацьких збірних Бразилії та демонструє результативну гру в команді U-20, через що його вважають одним із найперспективніших вихованців системи клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зробив пропозицію Сан-Паулу щодо трансферу нападника Райана Франсіско.

Аякс Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Аякс

Аякс запропонував контракт воротареві Інтера
Зінченко оцінив свій трансфер в Аякс: Я називаю це "футбольною реанімацією"
Циганков може продовжити кар'єру в клубі Ла Ліги – ЗМІ
Легендарний голкіпер Барселони може стати одноклубником Зінченка: Мічел хоче повернути свого підопічного – ЗМІ
Старожил Реала близький до трансферу в Аякс Зінченка

Останні новини