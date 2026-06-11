Шахтар цікавиться перспективним вінгером Сан-Паулу та молодіжної збірної Бразилії

Шахтар виявляє предметний інтерес до 19-річного вінгера Сан-Паулу Тете.

Про це повідомив місцевий бразильський журналіст Александер Вієйра.

За інформацією джерела, бразильцем також цікавиться Аякс.

Втім, обидва потенційні покупці поки що перебувають на стадії моніторингу та аналізують перспективи можливого трансферу.

Тете регулярно отримує виклики до юнацьких збірних Бразилії та демонструє результативну гру в команді U-20, через що його вважають одним із найперспективніших вихованців системи клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зробив пропозицію Сан-Паулу щодо трансферу нападника Райана Франсіско.