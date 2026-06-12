Палкін: переговори з Караваєвим пройшли нескладно

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував підписання правого захисника Динамо Київ Олександра Караваєва.

Слова фахівця наводить пресслужба чемпіонів України.

"Загалом переговори пройшли нескладно, адже він вихованець нашої академії, знає Шахтар, а ми добре знаємо можливості Олександра. Коли стало зрозуміло, що Конопля залишає клуб, ми почали пошук гідної заміни. З Караваєвим ми увійшли в переговори відповідно до правил, коли до завершення його контракту залишалося менше шести місяців.

До речі, читав, що нас звинувачують, ніби мов ми вкрали гравця, переманили його. Це абсолютна маячня, яка не має нічого спільного з дійсністю. Ми поводились цивілізовано з дотриманням всіх норм поваги та етики в обох випадках – у справі як Коноплі, так і Караваєва. По суті, перехід Караваєва до нас певною мірою схожий на відхід Коноплі від нас. В обох кейсах гравці самі ухвалили рішення змінити клуб. Тому раді, що досягли домовленості й чекаємо його на зборах. Упевнений, він складе серйозну конкуренцію Вінісіусу на позиції правого захисника", – заявив Палкін.