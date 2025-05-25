Палкін: Пушич зробив багато важливого для Шахтаря

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про рішення звільнити Маріно Пушича та його тренерський штаб за підсумками сезону.

Думку функціонера наводить пресслужба "гірників".

"Насамперед хочу подякувати Маріно та його тренерському штабу за час, який вони провели в Шахтарі. Важливо пам’ятати: Маріно приєднався до клубу в непростий момент – посеред сезону у країні, де триває війна. Це свідчить про його сміливість, характер і професіоналізм. Разом із ним ми здобули три трофеї з чотирьох можливих. Ми щиро вдячні Маріно за внесок у розвиток команди", – розповів Палкін.

Окрім того, гендиректор подякував фахівцю та його колегам за його професіоналізм на чолі клубу.

"Після глибокого аналізу ми дійшли висновку, що в нинішніх умовах емоційне та психологічне навантаження є надзвичайно великим. З одного боку, тиск на результат, з іншого, перебудова команди, постійні зміни, воєнний стан.

Те, до чого українці вже певною мірою звикли, для іноземного спеціаліста є серйозним викликом. Тому ми вирішили, що зараз буде правильним поставити крапку. Водночас хочу підкреслити: Маріно Пушич, Маріо Станич та їхній штаб зробили багато важливого для Шахтаря, і ми щиро вдячні їм за це", – резюмував Палкін.

У першому сезоні Пушич оформив із Шахтарем "золотий дубль", вигравши УПЛ і Кубок України. Цього сезону "гірники" знову тріумфували в Кубку України, але в чемпіонаті посіли лише третю сходинку. Цей результат став найгіршим за 29 років для Шахтаря.

Раніше донецький клуб презентував нову домашню форму на сезон-2025/26.