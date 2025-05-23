Шахтар презентував новий комплект форми на сезон-2025/2026

Донецький Шахтар презентував комплект форми на сезон-2025/2026 від технічного партнера клубу PUMA.

Про це йдеться у соцмережах "гірників".

" Компанія PUMA відзначає, що нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року, переосмислюючи її через нову динаміку: більше дії, вогню та внутрішнього імпульсу, який запускає рух уперед", – йдеться у заяві Шахтаря.

Основний комплект має традиційну помаранчеву основу та червоні лінії, а гостьовий – синя з помаранчевими елементами.

🧡🌋 Енергія, що пробуджує майбутнє ⚡️🖤



🔥 Представляємо нову форму PUMA x SHAKHTAR сезону-2025/26 ⚒



🛒 Придбати комплекти можна вже зараз у магазині ФК «Шахтар» https://t.co/HywUV1dAOg.#Shakhtar #PUMA pic.twitter.com/r91XimKswV — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 23, 2025

Нагадаємо, що нинішній сезон Української Прем'єр-ліги Шахтар завершив на третій сходинці, проте завдяки перемозі в фіналі Кубку України над Динамо "гірники" кваліфікувалися до Ліги Європи УЄФА сезону-2025/2026.