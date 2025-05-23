Шахтар презентував новий комплект форми на сезон-2025/2026
ФК Шахтар Донецьк
Донецький Шахтар презентував комплект форми на сезон-2025/2026 від технічного партнера клубу PUMA.
Про це йдеться у соцмережах "гірників".
"Компанія PUMA відзначає, що нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року, переосмислюючи її через нову динаміку: більше дії, вогню та внутрішнього імпульсу, який запускає рух уперед", – йдеться у заяві Шахтаря.
Основний комплект має традиційну помаранчеву основу та червоні лінії, а гостьовий – синя з помаранчевими елементами.
Нагадаємо, що нинішній сезон Української Прем'єр-ліги Шахтар завершив на третій сходинці, проте завдяки перемозі в фіналі Кубку України над Динамо "гірники" кваліфікувалися до Ліги Європи УЄФА сезону-2025/2026.