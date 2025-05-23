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Шахтар презентував новий комплект форми на сезон-2025/2026

Станіслав Лисак — 23 травня 2025, 12:55
Шахтар презентував новий комплект форми на сезон-2025/2026
ФК Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар презентував комплект форми на сезон-2025/2026 від технічного партнера клубу PUMA.

Про це йдеться у соцмережах "гірників".

"Компанія PUMA відзначає, що нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року, переосмислюючи її через нову динаміку: більше дії, вогню та внутрішнього імпульсу, який запускає рух уперед", – йдеться у заяві Шахтаря.

Основний комплект має традиційну помаранчеву основу та червоні лінії, а гостьовий – синя з помаранчевими елементами.

Нагадаємо, що нинішній сезон Української Прем'єр-ліги Шахтар завершив на третій сходинці, проте завдяки перемозі в фіналі Кубку України над Динамо "гірники" кваліфікувалися до Ліги Європи УЄФА сезону-2025/2026.

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