Знову розчинився на полі: володар "Золотого м'яча" назвав слабку ланку в атаці Манчестер Юнайтед

Майкл Оуен розкритикував Маркуса Решфорда за невдалі виступи у складі Манчестер Юнайтед на старті сезону.

Його слова передає Goal.

Володар "Золотого м'яча-2001" заявив, що вінгер провалив матч п'ятого туру АПЛ проти Фулгема (1:1). Він назвав англійця найслабшим атакувальним гравцем "червоних дияволів".

"Він знову розчинився на полі, я помітив лише його похмуре обличчя, жодної мови тіла, яка б свідчила про бажання гравця. Здається, Маркусу просто не подобається свій футбол, це постійно дратує його. Здається, що на його плечах лежить тягар ледь не усього світу.

Барселона була останнім шансом для нього. Я не міг повірити, що йому пощастило отримати таку команду після скандалів в МЮ. Він досить добре там виступав минулого сезону, але недостатньо добре, щоб вони його утримали. Поки що Решфорд є слабкою ланкою в цій атаці МЮ", – сказав Оуен.