Евертон з Миколенком здолав Вулвергемптон, Брайтон у запеклій боротьбі переграв МЮ в 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги

У середу, 16 вересня, відбулася низка матчів 1/16 фіналу Кубку футбольної ліги.

Перше протистояння пройшло між Евертоном та Вулвергемптоном. "Іриски" завдяки голу від Алькараса під завісу зустрічі зуміли виграти у "вовків", які минулого сезону залишили АПЛ.

Український лівий захисник Віталій Миколенко провів на полі весь поєдинок. Статистичний портал Sofascore оцінив дії гравця у цьому поєдинку в 7.0 балів.

Перемогу Флітвуду над Шеффілдом Юнайтед подарував Норрінтгон-Девіс, який зрізав м'яч у власні ворота

Астон Вілла спокійно здолала Ковентрі, а Манчестер Юнайтед сенсаційно вилетів від Брайтона.

Кубок футбольної ліги

1/16 фіналу, 16 вересня

Евертон – Вулвергемптон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Алькарас.

Флітвуд – Шеффілд Юнайтед 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Норрінгтон-Девіс (автогол).

Ковентрі – Астон Вілла 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Ебрахам, 1:1 – 27 Торп, 1:2 – 40 Барклі, 1:3 – 59 Ебрахам.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Лейсі, 2:0 – 10 Маунт, 2:1 – 45+1 Костулас, 2:2 – 65 Гросс, 2:3 – 70 Де Кейпер

Нагадаємо, що раніше в 1/16 фіналу Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем, Брентфорд з Ярмолюком пройшов Редінг.