Від захвату до ненависті: головний талант Манчестер Юнайтед зі скандалом тікає з "Олд Траффорд"

Що ж це відбувається, люди?

В центрі уваги європейських ЗМІ опинився 15-річний (!) Джей Джей Габріел, який... перестав з'являтися на тренуваннях Ман Юнайтед.

Минулого четверга цей Габріел вийшов за МЮ U19 у Юнацькій лізі УЄФА, забив тричі азербайджанському Сабаху, після чого його ніхто в Манчестері не бачив. Пишуть, що родина юного дарування конспіративно дісталася Барселони, де оглядає Ла Масію. При тому фаворитом на гравця називають Реал.

У 15 років!

🔴💎 JJ Gabriel's stats at Manchester United are actually insane:



Man Utd U18s

▪️ 38 games

▪️ 31 goals

▪️ 4 assists



Man Utd U21s

▪️ 2 games

▪️ 2 goals

▪️ 2 assists



UEFA Youth League

▪️ 1 game

▪️ 3 goals



🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: He's still only 15-years-old. pic.twitter.com/YPNBZpTcs0 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 17, 2026

Та цей Габріел магніт для уваги!

Ще 6-річним хлопчиком він навчився набивати м'яч 1000 разів, а згодом підвищив планку до 10000. Його фінти зробили Джей Джея героєм YouTube, де його називали Baby Messi – ярлик, якого він прагне позбутися. Каже, що його кумир – Неймар.

Ну, і подібно до кумира, Габріел мав дуже бурхливе дитинство. Ще коли йому було 7, за малим вишикувалися в чергу Арсенал, Челсі, Сіті, Ліверпуль, Вест Гем. До Ман Юнайтед він перебрався в 11 років разом із сином Кріштіану Роналду, з яким близько потоваришував.

Великий талант, без жартів. У грудні 2025-го Джей Джей став наймолодшим гравцем в історії Ман Юнайтед, який зіграв у Молодіжному кубку Англії. Лише у 15 років, 2 місяці та 3 дні він вийшов і... забив переможний гол у ворота Пітерборо.

Паралельно Габріел у свої 15 був ключовим гравцем МЮ U18, де забив 10 голів в 11 матчах, включаючи широко розпіарений хет-трик у ворота Ліверпуля.

Отак-от перескакуючи з однієї вікової групу в іншу, ніби це легко, Габріел наколотив за рік 31 гол та віддав 6 гольових у 34 матчах. Переважно виходив на позиції центрфорварда, куди його першим відправив Даррен Флетчер в U18. До нього малий тримався на лівому фланзі, як Неймар.

І його его росло й росло...

В МЮ бачили, що відбувається, і ще рік тому 14-річного Габріела допустили до тренувань основи на тлі зустрічей його рідні з директорами Ман Сіті.

Влітку 2026-го хлопця й поготів випустили на 10 хвилин в спарингу дорослого Ман Юнайтед проти Атлетико, аби не ходив з кислою міною. В першому ж епізоді Габріел тоді наштовхнувся на Хосему Хіменеса і відлетів метра на три. Проте урок не вивчив.

Джерела повідомляють, що "останньою краплею" для Джей Джея стало невключення його до заявки дорослого МЮ на Сабах, тож він просто зібрав речі і чкурнув "туди, де його будуть цінувати".

Real Madrid are among the clubs trying to sign 15-year-old Man Utd academy player JJ Gabriel ⚪✍️



It's understood a number of major European teams, including Barcelona, PSG, Bayern Munich have a firm interest in the forward, with Chelsea believed to be keen too, but multiple… pic.twitter.com/DfJmRFp9Gw — Match of the Day (@BBCMOTD) September 17, 2026

Вся Англія в шоці, адже кожна собака знала – в минулу середу, 16 вересня, клуб готував офіційний дебют Габріела за основу в Кубку ліги проти Брайтона.

І що тепер? Яке рішення? На англійську футбольну владу чекає складний процес.

Аби скасувати реєстрацію гравця академії, як просить Габріел, треба згода всіх сторін – гравця, батьків та клубу, а Ман Юнайтед вже заявив своє "ні". Це означає, що він зобов'язаний лишитися на Олд Траффорд до кінця сезону.

Юристи Джей Джея незгідні – мовляв, той навчався окремо, не мав стипендії і не був повноцінною частиною академічної моделі.

Також сторона Габріела доводить, що МЮ "порушив домовленості з інтеграції гравця", тоді як манкуніанці божаться, що створили ідеальні умови, і за планом хлопець виходив би з лавки ще до зими.

Ну, і медійність Baby Messi – додатковий фактор, що грає проти "манкуніанців".

Червоним дияволам не позаздриш. Вони-то думали, що мають в руках "свого" Макса Доумана, а отримали нового Поля Погба.

До всього, батько Джей Джея – ексзахисник Джо О'Кірилл – має ірландський паспорт, а його матір – із Кіпру. Тобто, у нього напевно є громадянство ЄС, і він під захистом 19-ю статті ФІФА, що дозволяє переходи неповнолітніх в межах Європейського економічного простору.

Ну, і наостанок є ще одна лазівка – комітет ФІФА може схвалити перехід неповнолітнього із "нефутбольних причин". Для цього, наприклад, Реалу доведеться влаштувати його батька та матір на високооплачувані роботи в афілійованих компаніях і подати це так, ніби син переїхав "причепом". Не так і складно, еге ж?

Таким чином, вся надія МЮ – лише на АПЛ та ФА. Або вони захистять клуб, або ні.

А взагалі дуже паскудне враження від цієї історії.

Невже О'Кірилл – невдаха, що опустився з Арсеналу до аматорів лише за 3 сезони – не вивчив власні уроки і не розуміє небезпеки? Чи навпаки розуміє, але настільки не вірить в сина, що прагне збити з якогось гранда гроші, не чекаючи, коли той дозріє?

Ще рік у Габріелі бачили майбутнього лідера збірної Англії. Сьогодні ж, після невиправданого, невдячного демаршу з клубу, який його виховав, сумнівів відверто більше, ніж компліментів.

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