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Фенербахче може підписати зірку Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 22:45
Фенербахче може підписати зірку Манчестер Юнайтед
Маркус Решфорд
ФК Барселона

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд може продовжити кар'єру в Фенербахче.

Про це повідомляє The Sun.

Фенербахче шукає підсилення в лінію атаки. Тривалий час клуб працював над підписанням вінгера Мілана Рафаела Леау, проте той зрештою відмовився переходити в Туреччину, що змусило стамбульський клуб шукати інші варіанти.

На підписання Решфорда Фенербахче готовий витратити серйозну суму. Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити вінгера за 42 мільйони євро.

Минулу кампанію Решфорд провів у оренді в Барселоні, де відзначився 14 голами та 14 асистами в 49 матчах у всіх турнірах. У каталонців була опція викупу форварда за 30 мільйонів євро, проте вони відмовилися її активувати та безуспішно намагалися домовитися про викуп за меншу суму.

Манчестер Юнайтед Фенербахче Маркус Решфорд

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