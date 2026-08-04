Фенербахче може підписати зірку Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд може продовжити кар'єру в Фенербахче.

Про це повідомляє The Sun.

Фенербахче шукає підсилення в лінію атаки. Тривалий час клуб працював над підписанням вінгера Мілана Рафаела Леау, проте той зрештою відмовився переходити в Туреччину, що змусило стамбульський клуб шукати інші варіанти.

На підписання Решфорда Фенербахче готовий витратити серйозну суму. Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити вінгера за 42 мільйони євро.

Минулу кампанію Решфорд провів у оренді в Барселоні, де відзначився 14 голами та 14 асистами в 49 матчах у всіх турнірах. У каталонців була опція викупу форварда за 30 мільйонів євро, проте вони відмовилися її активувати та безуспішно намагалися домовитися про викуп за меншу суму.