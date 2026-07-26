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Манчестер Юнайтед визначився з ціною на Решфорда

Олег Дідух — 26 липня 2026, 21:24
Манчестер Юнайтед визначився з ціною на Решфорда
Маркус Решфорд
ФК Барселона

Керівництво Манчестер Юнайтед визначилося з сумою, за яку готове продати форварда Маркуса Решфорда.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Манчестер Юнайтед готовий відпустити Решфорда за 42 мільйони євро. При цьому, головний тренер команди Майкл Каррік ще не визначився з майбутнім форварда, тому не виключено, що 28-річний англієць залишиться у своєму поточному клубі на наступний сезон.

Минулу кампанію Решфорд провів у оренді в Барселоні, де відзначився 14 голами та 14 асистами в 49 матчах у всіх турнірах. У каталонців була опція викупу форварда за 30 мільйонів євро, проте вони відмовилися її активувати та безуспішно намагалися домовитися про викуп за меншу суму.

Сам Маркус хотів залишитися в Барселоні та був готовий піти на скорочення зарплати.

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