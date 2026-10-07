Ми закриваємо цей розділ: легенда збірної Аргентини – про прощальний матч із Мессі

Легендарний центральний захисник збірної Аргентини Ніколас Отаменді оголосив, що провів свій останній матч за національну команду, який також став прощальним для Ліонеля Мессі.

Про це він розповів у своєму профілі в Інстаграмі.

"Якщо цей день і так був особливим, то можливість розділити його з Ліонелем Мессі робить його ще більш незабутнім. Найкращий гравець усіх часів, той, хто навчив нас ніколи не припиняти вірити, підніматися після кожного удару та захищати цю футболку серцем. Який привілей – пройти частину цього шляху разом і бути свідком історії, яка назавжди залишиться у футболі та в серцях усіх аргентинців. Сьогодні ми закриваємо цей розділ, але все прожите залишається з нами. Я йду з гордістю, вдячністю та спокоєм від усвідомлення того, що віддав усе можливе щоразу, коли мені випадала честь представляти свою країну", – написав 38-річний центрбек.

Ніколас подякував Аргентині за те, що подарувала йому гордість – носити біло-блакитну футболку.

Нагадаємо, що 38-річний Отаменді повідомив про закінчення міжнародної кар'єри ще після чемпіонату світу-2026. Однак прощальну гру у футболці "альбіселесте" провів 7 жовтня 2026 року. Символічно, що у товариському матчі проти Беніну Ніколас забив із передачі Мессі. Лео ж також записав у свій актив гол і два асисти, а сам поєдинок закінчився розгромною перемогою аргентинців 3:0.

Це протистояння стало 208-м для Ліонеля у збірній, у якому він відзначився 126 м'ячами та 69 гольовими передачами. Натомість Отаменді провів у футболці національної команди 140-ву гру (9 м'ячів і 3 асисти).

Обидва легенди у складі збірної Аргентини стали чемпіонами світу у 2022-му році.

Раніше Мессі щемливо попрощався із "біло-блакитними", а її головний тренер висловився про Ліонеля.