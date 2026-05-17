Бенфіка оголосила про відхід 38-річного капітана команди

Олексій Мурзак — 17 травня 2026, 20:32
Ніколас Отаменді
Центральний захисник і капітан Бенфіки Ніколас Отаменді залишить команду наприкінці поточного сезону.

Про це повідомила пресслужба лісабонського клубу.

38-річний футболіст виступає за "орлів" з 2020 року. За цей час він провів 281 матч та забив 18 голів.

Отаменді виграв із клубом чемпіонат Португалії, Кубок ліги та Суперкубок.

Протягом своєї кар'єри захисник також свого часу захищав кольори Валенсії, Манчестер Сіті, Порту та Атлетіко Мінейро.

Крім того, Отаменді завоював головний трофей із національною збірною Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Напередодні Бенфіка із Трубіним впевнено перемогла Ешторіл у 34 турі Ліги Португалії, але втратила шанси зіграти у Лізі чемпіонів.

