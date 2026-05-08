Капітан Бенфіки може перейти в аргентинський топклуб

Олег Дідух — 8 травня 2026, 18:29
Ніколас Отаменді
ФК Бенфіка

Центральний захисник і капітан лісабонської Бенфіки Ніколас Отаменді може покинути португальський клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт Отаменді діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. У послугах 38-річного ветерана зацікавлений аргентинський Рівер Плейт, який готує для захисника контракт на півтора роки.

Зазначимо, що Отаменді не грав у чемпіонаті Аргентини з 2010 року, коли покинув свій рідний клуб, Велес Сарсфілд. У поточному сезоні на рахунку Отаменді 3 голи та 4 асисти в 48 матчах за Бенфіку в усіх турнірах.

Наприкінці минулого року повідомлялося про те, що головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью просив керівництво клубу зберегти Отаменді.

Бенфіка Рівер Плейт Ніколас Отаменді

