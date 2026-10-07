Я б із задоволенням залишився тут назавжди: Мессі щемливо попрощався зі збірною Аргентини

Ліонель Мессі виступив із прощальною промовою після свого останнього поєдинку у складі збірної Аргентини.

Його слова передає TyC Sports.

"Сьогодні важко щось сказати: мене переповнюють емоції, у голові так багато думок. Мій батько – перший, про кого я думаю. Все, що я можу зробити – це висловити вдячність, як я вже робив у своєму прощальному листі. Для мене було величезною гордістю носити цю футболку понад 20 років, рухатися вперед, віддавати все, що мав, і прагнути бути тут. Те, що я більше не приїду сюди та не гратиму за збірну Аргентини, буде дуже боляче. Якби це залежало від мене, я б із задоволенням залишився тут назавжди. Розставання з командою завдасть мені глибокого болю. Клянуся, я хотів би приїжджати сюди все життя, адже грати за збірну Аргентини – це найкраще, що може трапитися", – сказав Мессі.

39-річний футболіст заявив, що втілив свою мрію в реальність, вигравши великі титули з національною командою. Він подякував усім, хто був поруч на цьому шляху:

"Ми виграли чемпіонат світу, Кубок Америки, Фіналісіму… Я неймовірно вдячний за все, що пережив разом із цією національною збірною. Для мене було привілеєм і честю ділити поле з усіма моїми партнерами по команді та розділяти так багато моментів нашого життя поза футболом. Щоразу, коли ми виходили на поле, я знав, що ми можемо змагатися з будь-ким, бо поруч зі мною були воїни, готові віддати на полі абсолютно все. Щоб досягти найвищих вершин, потрібна сильна команда. І саме в найскладніші моменти ти справді розумієш, яка в тебе команда. Це одна з головних причин, завдяки якій нам вдалося досягти успіху. Й особливо цій команді: дякую. Вони допомогли мені здійснити мрію, яку я мав ще з дитинства. Вони допомогли мені стати чемпіоном світу".

Нагадаємо, що у прощальному поєдинку Ліонель Мессі допоміг Аргентині здолати Бенін (3:0). Він забив м'яч і віддав дві результативні передачі.

Легендарний футболіст завершив міжнародну кар'єру у статусі найкращого бомбардира й асистента "альбіселесте": 126 голів і 69 асистів у 208 матчах.