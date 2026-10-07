Він був найкращим протягом усієї 20-річної кар'єри: тренер збірної Аргентини – про Мессі

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився думкою про Ліонеля Мессі після прощального поєдинку капітана у складі "альбіселесте".

Його слова передає TyC Sports.

"На мою думку, і я не думаю, що помиляюся, на футбольному полі більше ніколи не з'явиться такого, як Лео Мессі. Його партнери по команді дивляться на нього так само, як і всі інші. Якими б видатними гравцями вони не були, він залишається незрівнянним навіть для них. Ніколи в житті я й уявити не міг, що стану тренером найкращого футболіста в історії. Мессі заслуговує на все. Він був найкращим протягом усієї 20-річної кар'єри, і залишається ним досі. Звісно, ми будемо йти далі, бо, як я завжди кажу, треба йти далі. Збірна Аргентини продовжуватиме свою діяльність, але він – незамінний, єдиний у своєму роді футболіст", – сказав Скалоні.

Фахівець підкреслив, що Мессі був геймченджером, якого команда тепер не матиме. Він також додав, що планує продовжувати очолювати збірну Аргентини, хоча після програного фіналу ЧС-2026 говорив, що, ймовірно, допрацює контракт (до 31 грудня 2026 року), після чого залишить свою посаду.

"Раніше, навіть якщо у вас був невдалий матч, у складі був гравець, який міг раптово розблокувати гру одним геніальним моментом. Тепер у нас цього не буде. Єдиний спосіб компенсувати його відсутність – це команда, чудова команда, де кожен вносить свій внесок. Тепер ми будемо будувати команду з новими талантами, новими молодими гравцями, шукатимемо нові шляхи… Але я ніколи не бачив такої аури, як у Ліонеля Мессі. Він все ще є найкращим футболістом у світі. Ми розпочнемо новий етап, але те, що випромінює Лео, неможливо замінити. Якщо все піде за планом, я продовжуватиму працювати головним тренером збірної Аргентини. Для мене було задоволенням і привілеєм керувати Лео Мессі".

Зазначимо, що у прощальному матчі Ліонель Мессі допоміг Аргентині здолати Бенін із рахунком 3:0. Він у цій грі забив гол і віддав дві результативні передачі.

Загалом 8-разовий володар "Золотого м'яча" провів у складі "альбіселесте" 208 поєдинків, у яких забив 126 м'ячів і віддав 69 асистів. З національною командою виграв чемпіонат світу та двічі тріумфував на континентальній першості.