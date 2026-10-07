Захищав вас із серцем: Мартінес – про прощальний матч Мессі та Отаменді за збірну Аргентини

Голкіпер лондонського Челсі та збірної Аргентини Еміліано Мартінес звернувся до Ліонеля Мессі та Ніколаса Отаменді, які провели свій прощальний матч за національну команду.

Свій меседж воротар залишив на сторінці в Інстаграмі.

"Іноді найважче у футболі – це сказати "прощавай". Ніколас Отаменді, Ліонель Мессі. У матчах, коли мені випадало грати позаду вас, я захищав вас із серцем і всім, чим тільки міг. Я люблю вас, будьте щасливі", – написав Мартінес.

Останній поєдинок за "альбіселесте" Отаменді та Мессі провели 7 жовтня 2026 року, коли взяли участь у товариській зустрічі проти Беніну. Протистояння закінчилося переконливою перемогою аргентинців (3:0), а Ніколас та Ліонель відзначилися результативними ударами.

Цікаво, що захисник забив із передачі 8-разового володаря Золотого м'яча. Також Лео ще й записав у свій актив 2 асисти.

Раніше Мессі щемливо попрощався із "біло-блакитними", а головний тренер Аргентини висловився про Ліонеля. Також на завершення міжнародної кар'єри Лео відреагував легендарний Роналдінью.