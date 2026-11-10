Компані повернувся до роботи з Баварією після хвороби
Венсан Компані
ФК Баварія
Головний тренер Баварії Венсан Компані повернувся до роботи після хвороби.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Фахівець зранку відвідав офіси та тренування команди, поступово повертаючись до виконання своїх обов'язків.
Нагадаємо, останнім часом бельгієць боровся з вірусною інфекцією. Упродовж останніх днів Компані вже був змушений пропустити кілька зустрічей та тренувань.
Згодом Компані стало погано на одному з тренувань, після чого його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Мюнхена. У підсумку, лікарі діагностували у бельгіця подразнення оболонок мозку.
Раніше повідомлялось, що Баварія продовжила контракт з володарем Золотого м'яча Гаррі Кейном.