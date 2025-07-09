Півзахисник Челсі отримав травму в поєдинку з Флуміненсе
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Опорний півзахисник Челсі Мойзес Кайседо не зміг дограти матч 1/2 фіналу клубного ЧС через травму.
Подробиці ушкодження повідомив Енцо Мареска для ESPN.
"Він підвернув щиколотку. Оскільки до завершення гри залишалось дві чи три хвилини, то я сказав не ризикувати – ми здатні дограти і вдесятьох.
Важливо, що ситуація не погіршувалась. Я не гарантую, що Мойзес вийде на поле у неділю на фінал", – розповів Мареска.
У фіналі Челсі зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – Реал Мадрид, який визначиться вже сьогодні, 9 липня. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп збирається відвідати фінал клубного чемпіонату світу.