Півзахисник Челсі отримав травму в поєдинку з Флуміненсе

Опорний півзахисник Челсі Мойзес Кайседо не зміг дограти матч 1/2 фіналу клубного ЧС через травму.

Подробиці ушкодження повідомив Енцо Мареска для ESPN.

"Він підвернув щиколотку. Оскільки до завершення гри залишалось дві чи три хвилини, то я сказав не ризикувати – ми здатні дограти і вдесятьох.

Важливо, що ситуація не погіршувалась. Я не гарантую, що Мойзес вийде на поле у неділю на фінал", – розповів Мареска.