Челсі домовився про продовження контракту з одним із ключовим хавбеків команди

Півзахисник Челсі Мойсес Кайседо підпише новий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, нова угода гравця з "синіми" буде розрахована до літа 2033 року, а також передбачатиме підвищення заробітної плати хавбека.

Чинний контракт Кайседо з клубом дійсний до 2031 року.

Челсі придбав Мойсеса за 116 мільйонів євро влітку 2023 року у Брайтона.

У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів за команду 42 матчі, у яких забив 5 голів й віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор може бути звільнений наприкінці поточного сезону.