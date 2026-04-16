Челсі домовився про продовження контракту з одним із ключовим хавбеків команди
Мойсес Кайседо
Півзахисник Челсі Мойсес Кайседо підпише новий контракт з лондонським клубом.
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, нова угода гравця з "синіми" буде розрахована до літа 2033 року, а також передбачатиме підвищення заробітної плати хавбека.
Чинний контракт Кайседо з клубом дійсний до 2031 року.
Челсі придбав Мойсеса за 116 мільйонів євро влітку 2023 року у Брайтона.
У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів за команду 42 матчі, у яких забив 5 голів й віддав 1 асист.
Раніше повідомлялося, що головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор може бути звільнений наприкінці поточного сезону.