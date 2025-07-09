Трамп відвідає фінал клубного чемпіонату світу

Президент США Дональд Трамп збирається відвідати фінал клубного чемпіонату світу.

Слова політика передає ESPN.

Політик поспілкувався із журналістами на відкритті офісу ФІФА у вежі Трампа. Президент пообіцяв прийти на гру, яка відбудеться на арені "МетЛайф".

Користуючись нагодою, президент ФІФА подякував Трампу за його участь в організації клубного чемпіонату світу.

"Ми отримали настільки велику підтримку від влади та президента під час підготовки до КЧС, і ще отримуватимемо напередодні чемпіонату світу-2026", – додав Інфантіно.

Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться у неділю, 13 липня. Суперником Челсі стане переможець пари ПСЖ – Реал, які зіграють сьогодні о 22:00 за київським часом.

Раніше Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому домі.