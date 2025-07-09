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Трамп відвідає фінал клубного чемпіонату світу

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 07:09
Трамп відвідає фінал клубного чемпіонату світу
Венс, Трамп та Інфантіно
Reuters

Президент США Дональд Трамп збирається відвідати фінал клубного чемпіонату світу.

Слова політика передає ESPN.

Політик поспілкувався із журналістами на відкритті офісу ФІФА у вежі Трампа. Президент пообіцяв прийти на гру, яка відбудеться на арені "МетЛайф".

Користуючись нагодою, президент ФІФА подякував Трампу за його участь в організації клубного чемпіонату світу.

"Ми отримали настільки велику підтримку від влади та президента під час підготовки до КЧС, і ще отримуватимемо напередодні чемпіонату світу-2026", – додав Інфантіно.

Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться у неділю, 13 липня. Суперником Челсі стане переможець пари ПСЖ – Реал, які зіграють сьогодні о 22:00 за київським часом.

Раніше Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому домі.

Клубний чемпіонат світу Дональд Трамп

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