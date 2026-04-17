Челсі оголосив про продовження контракту з ключовим хавбеком

Челсі оголосив про продовження контракту з хавбеком Мойсесом Кайседо.

Як повідомила пресслужба лондонського клубу, нова угода розрахована до 2033 року.

Раніше ЗМІ писали, що вона також передбачатиме підвищення зарплати для 24-річного еквадорця.

Попередній контракт Кайседо з клубом був чинним до 2031 року.

Челсі придбав Мойсеса за 116 мільйонів євро влітку 2023 року у Брайтона.

У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів за команду 42 матчі, у яких забив 5 голів й віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор може бути звільнений наприкінці поточного сезону.