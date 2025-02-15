Основний нападник Шахтаря відновився від травми

Форвард Шахтаря Егіналду відновився від травми та повернувся до тренувань з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець відновився від пошкодження задньої поверхні стегна у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Бреста (2:0). Наразі нападник готується з командою до наступного спарингу на зборах у Туреччині.

У поточному сезоні на рахунку гравця 22 матчі, в яких він відзначився 2 голами та віддав результативну передачу.

Зазначимо, що у неділю, 16 лютого, "гірники" зіграють контрольний матч із представником чемпіонату Грузії Ділою.

Нагадаємо, що цієї зими Шахтар підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії донецького клубу.