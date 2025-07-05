Приємно здивували: Туран прокоментував першу перемогу Шахтаря на зборах

Головний тренер Шахтаря Арда Туран залишився задоволеним діями своїх підопічних у товариському матчі проти Гориці.

Його слова наводить пресслужба донецького клубу.

Нагадаємо, що Шахтар переміг суперника з рахунком 1:0 завдяки голу Егіналду. Це перший товариський матч донецької команди на зборах в Словенії.

"Сьогодні гравці показали чудову реакцію. Я побачив на полі багато того, чого хотів. Звісно, ми намагаємося впровадити нові принципи після тривалого часу, прагнемо зробити їхню гру більш динамічною. Загалом, я дуже задоволений усім. Гравці показали чудову реакцію. Навіть не очікував настільки багато. Вони мене дуже приємно здивували", – заявив Туран.

Раніше екстрененер Шахтаря Мірча Луческу вирішив залишити посаду тренера збірної Румунії.