Клуб Серії А намагається збити ціну за нападника Шахтаря

Торіно продовжує переговори з Шахтарем щодо трансферу нападника Егіналду.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією видання, "гірники" хочуть заробити на продажі 10 мільйонів євро. Італійський клуб зробив пропозицію на цю суму, однак тепер "бики" ведуть переговори, сподіваючись знизити вартість трансферу.

Раніше стало відомо, що футболістом також цікавляться Болонья та Аталанта.

У сезоні-2024/25 Егіналду провів 36 матчів за українську команду в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та віддав 8 результативних передач. Він доєднався до Шахтаря влітку 2023 року за 3,5 млн євро.

Також повідомлялося, що ще один нападник Шахтаря Лассіна Траоре зацікавив бельгійський Антверпен.