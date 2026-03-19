Зірковий форвард Галатасарая отримав перелом у матчі проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів

Турецький Галатасарай втратив ще одного футболіста після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому поступився англійському Ліверпулю 0:4.

Мова йде про Віктора Осімхена, який у першому таймі отримав ушкодження, через яке не зміг вийти на другу 45-хвилинку. По перерві 27-річного нападника замінив Лерой Сане.

Після поєдинку нігерійський футболіст пройшов медичне обстеження, яке встановило перелом правого передпліччя. Осімхену наклали гіпс. Найближчими днями Віктору проведуть ще одне обстеження, після чого ухвалять рішення щодо необхідності хірургічного втручання.

У поточному сезоні-2025/26 Осімхен, контракт якого влітку 2025-го викупив Галатасарай в італійського Наполі, взяв участь у 29 іграх (19 голів та 7 асистів).

Нагадаємо, що також у зустрічі моторошної травми зазнав інший форвард турецького гранда Ноа Ланг, якому відірвало частину фаланги внаслідок зіткнення з рекламним щитом біля поля.

Відзначимо, що сумарний рахунок протистояння Ліверпуль – Галатасарай склав 4:1 на користь англійського клубу, який пробився до 1/4 фіналу ЛЧ. У чвертьфінальному раунді команда Арне Слота зустрінеться з французьким ПСЖ (8-го та 14-го квітня).