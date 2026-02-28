Ювентус шукає варіанти трансферу Осімхена

Нападник Галатасарая Віктор Осімхен може стати гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сторони близькі до угоди про трансфер, але її ускладнює домовленість турецького клуба з Наполі, за якою Галатасараю доведеться виплатити неаполітанцям штраф у випадку переходу нападника в італійський клуб.

Зазначається, що цей пункт буде діяти до 1 вересня 2027 року. Наразі розмір штрафу складає 70 мільйонів євро, але в наступному сезоні зменшиться до 50 мільйонів. Також Наполі отримає 10% від ціни майбутнього продажу.

Наразі туринський клуб шукає варіанти, щоб уникнути сплати штрафу.

Нагадаємо, нігерієць влітку перейшов у Галатасарай з Наполі за 75 млн євро. Нападник підписав 4-річний контракт. Щосезону він зароблятиме 15 млн євро "чистими" + 1 млн євро бонусу за лояльність + 5 млн євро за використання іміджевих прав.