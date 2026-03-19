Нападнику Галатасарая відірвало фалангу пальця під час матчу проти Ліверпуля в ЛЧ

Нападник Галатасарая Ноа Ланг отримав серйозну травму під час матчу 1/8 фіналу Ліга чемпіонів проти Ліверпуля.

Інцидент стався на 77-й хвилині поєдинку на стадіоні "Енфілд". Після боротьби з Кертісом Джонсом Ланг втратив рівновагу і на швидкості врізався у рекламний щит біля поля.

Наслідки зіткнення виявилися дуже серйозними. Футболіст одразу впав на газон, відчуваючи сильний біль, а повтори показали глибоке пошкодження пальця руки. На відео видно, як рангу відірвало частину фаланги.

Медики миттєво вибігли на поле, надали першу допомогу, а також дали гравцю кисень, після чого його винесли на ношах і терміново доправили до лікарні.

Головний тренер турецького клубу Окан Бурук підтвердив, що футболіст був госпіталізований одразу після інциденту.

У матчі Ланга замінив форвард Мауро Ікарді, однак це вже не вплинуло на результат. Ліверпуль впевнено розгромив суперника (4:1) та пройшов далі із загальним рахунком 4:1.

