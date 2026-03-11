Фанати Галатасарая банером про померлу маму довели до сліз зіркового форварда

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Галатасараєм та Ліверпулем запам'ятався надзвичайно емоційним моментом.

Фанати турецького клубу підготували великий банер для свого зіркового нападника Віктора Осімхена.

На банері було зображено футболіста на різних етапах його життя, а також його покійну матір Хрістіану. Під зображенням фанати написали:

"Ми сім'я, і родина – це найголовніше".

Побачивши такий жест підтримки, Віктор Осімхен не зміг стримати емоцій і розплакався прямо на полі.

Osimhen couldn't hold back the tears after seeing this banner from the Galatasaray fans 🥺



It’s a tribute to his late mother, whom he lost at a very young age 🕊️ pic.twitter.com/fiqHbh870u — 433 (@433) March 10, 2026

Історія нападника справді непроста. Майбутня зірка футболу втратив маму, коли йому було лише три роки, і змушений була рости без неї. Саме пам'ять про неї, за словами самого гравця, стала одним із головних мотиваторів у його футбольній кар'єрі.

Емоційна підтримка трибун, схоже, надихнула команду. У підсумку Галатасарай сенсаційно переміг Ліверпуль з рахунком 1:0, зробивши серйозний крок до виходу у чвертьфінал турніру.

