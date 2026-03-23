Усі розділи
Осімхен успішно переніс операцію

Олександр Булава — 23 березня 2026, 22:07
Зірковий нападник турецького Галатасарая Віктор Осімхен успішно переніс операцію на руці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард отримав травму в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому турецький клуб поступився англійському Ліверпулю 0:4. Через ушкодження він не зміг вийти на другий тайм.

Після поєдинку нігерійський футболіст пройшов медичне обстеження, яке встановило перелом правого передпліччя. Сьогодні, 23 березня, гравець успішно переніс операцію.

Терміни відновлення не вказуються.

У поточному сезоні-2025/26 Осімхен, контракт якого влітку 2025-го викупив Галатасарай в італійського Наполі, взяв участь у 29 іграх (19 голів та 7 асистів).

Нагадаємо, що також у зустрічі моторошної травми зазнав інший форвард турецького гранда Ноа Ланг, якому відірвало частину фаланги внаслідок зіткнення з рекламним щитом біля поля.

Відзначимо, що сумарний рахунок протистояння Ліверпуль – Галатасарай склав 4:1 на користь англійського клубу, який пробився до 1/4 фіналу ЛЧ. У чвертьфінальному раунді команда Арне Слота зустрінеться з французьким ПСЖ (8-го та 14-го квітня).

