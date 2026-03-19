Ганьбилися з першої до останньої хвилини: Джеррард розніс Галатасарай після фіаско в Лізі чемпіонів

Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард висловився про перемогу "червоних" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над Галатасараєм (4:0).

Його слова передає Balls.ie.

В етері TNT Sports англієць жорстко розкритикував гравців турецького гранда. Йому не сподобалось, що ті зі старту почали відстоювати перевагу першого поєдинку (1:0), вдаючись до затягування часу.

"Вболівальники чекали на динамічний і видовищний футбол, а замість цього спостерігали, як гості постійно качалися по газону. Сьогодні вони ганьбилися з першої до останньої хвилини. Сама гра виглядала слабкою, навіть жалюгідною, а нескінченні симуляції лише погіршували ситуацію. Безумовно, у них було пара серйозних пошкоджень – травми зап'ясть, до яких варто ставитися з повагою. Як професіонал, ти ніколи не хочеш бачити подібне. Однак потім на полі відбувався абсурд: гравців ледь торкалися, а вони качалися по траві, імітуючи муки. За таку поведінку карають. Наприкінці першого тайму вони спробували грати у футбол близько п'яти хвилин і тут же отримали ще болючіший удар. У підсумку за весь матч у них набралося лише 11 хвилин чистої гри. Сьогодні підсумковий результат міг бути 11:0 або навіть 12:0. Ліверпуль здобув перемогу без найменшого опору", – заявив Джеррард.

Зазначимо, що в цьому поєдинку статистика ударів була 32:4. З них у площину воріт – 16:1.

у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Ліверпулю буде протистояти чинний переможець турніру ПСЖ. Перший матч відбудеться на початку квітня.