Баварія знайшла заміну Кейну в Туреччині

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до зіркового нападника Галатасарая та збірної Туреччини Віктора Осімхена.

Про це повідомляє FootMercato.

Контракт основного форварда Баварії Гаррі Кейна діє до літа 2027 року. У керівництва клубу немає впевненості в тому, що переговори щодо нової угоди завершаться успішно, тому вже зараз розглядають кандидатур на заміну англійцеві.

Саме варіант із Осімхеном є пріоритетним для Баварії. Його кандидатуру вже схвалив головний тренер команди Венсан Компані.

Контракт 27-річного нігерійця з Галатасараєм діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку форварда 17 голів і 6 асистів у 25 матчах за Галатасарай у всіх турнірах.