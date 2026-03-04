Українська правда
Баварія знайшла заміну Кейну в Туреччині

Олег Дідух — 4 березня 2026, 12:27
Віктор Осімхен
IMAGO

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до зіркового нападника Галатасарая та збірної Туреччини Віктора Осімхена.

Про це повідомляє FootMercato.

Контракт основного форварда Баварії Гаррі Кейна діє до літа 2027 року. У керівництва клубу немає впевненості в тому, що переговори щодо нової угоди завершаться успішно, тому вже зараз розглядають кандидатур на заміну англійцеві.

Саме варіант із Осімхеном є пріоритетним для Баварії. Його кандидатуру вже схвалив головний тренер команди Венсан Компані.

Контракт 27-річного нігерійця з Галатасараєм діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку форварда 17 голів і 6 асистів у 25 матчах за Галатасарай у всіх турнірах.

