Лунін потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги проти Бетіса
Український голкіпер Андрій Лунін захищатиме володіння мадридського Реала у гостьовому матчі проти Бетіса в рамках 32-го туру Ла Ліги сезону-2025/26.
Для воротаря з України цей поєдинок стане 11-м у поточному сезоні.
Поєдинок розпочнеться сьогодні, 24 квітня, о 22:00 на "Естадіо де Ла Картуха".
"Вершкових" із капітанською пов'язкою виведе Федеріко Вальверде.
Це буде зустріч колективів, які перебувають у верхній частині турнірної таблиці іспанської першості. Підопічні Альваро Арбело намагаються не збільшити відставання від лідера Барселони, яке складає вже 9 очок. У мадридців в активі 73 набрані бали, тоді як у "блаугранас" – 82 пункти.
Щодо Бетіса, то "зелено-білі" з 49 очками йдуть п'ятими.
Напередодні цього протистояння "Королівський клуб" втратив двох своїх провідних гравців. У лазарет команди до кінця сезону-2025/26 потрапили центрбек Едер Мілітао та хавбек Арда Гюлер.