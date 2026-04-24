Лунін потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги проти Бетіса

Український голкіпер Андрій Лунін захищатиме володіння мадридського Реала у гостьовому матчі проти Бетіса в рамках 32-го туру Ла Ліги сезону-2025/26.

Для воротаря з України цей поєдинок стане 11-м у поточному сезоні.

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 24 квітня, о 22:00 на "Естадіо де Ла Картуха".

"Вершкових" із капітанською пов'язкою виведе Федеріко Вальверде.

Це буде зустріч колективів, які перебувають у верхній частині турнірної таблиці іспанської першості. Підопічні Альваро Арбело намагаються не збільшити відставання від лідера Барселони, яке складає вже 9 очок. У мадридців в активі 73 набрані бали, тоді як у "блаугранас" – 82 пункти.

Щодо Бетіса, то "зелено-білі" з 49 очками йдуть п'ятими.

Напередодні цього протистояння "Королівський клуб" втратив двох своїх провідних гравців. У лазарет команди до кінця сезону-2025/26 потрапили центрбек Едер Мілітао та хавбек Арда Гюлер.