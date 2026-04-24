Бетіс – Реал: прогноз букмекерів на матч іспанської Ла Ліги

Денис Іваненко — 24 квітня 2026, 08:22
Бетіс – Реал, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 32 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Бетіс вдома прийматиме Реал.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,87. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,66, на нічию – 4,25.

Поєдинок відбудеться 24 квітня на "Естадіо де Ла Картуха". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 4 січня. Той матч завершився перемогою "вершкових" з рахунком 5:1, де хеттриком відзначився Гонсало Гарсія.

Зазначимо, що наразі господарі посідають п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а гості – другу. Вони мають у своєму активі 49 та 73 очка відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

