Двоє гравців Челсі та Бернлі зазнали расистських образ після очної зустрічі у матчі АПЛ

Захисник лондонського Челсі Веслі Фофана та півзахисник Бернлі Ганнібал Межбрі заявили, що стали жертвами расизму в соціальних мережах після нічиєї (1:1) у матчі 27-го туру Прем'єр-ліги на "Стемфорд Брідж".

Деталі повідомляє Reuters.

Французький захисник лондонців, який був вилучений на 72-й хвилині після другої жовтої картки за фол проти Джеймса Ворд-Прауса, поділився скриншотами образливих повідомлень у своєму Instagram.

"2026 рік, а все те саме, нічого не змінюється. Ці люди ніколи не несуть покарання. Цих людей ніколи не карають. Ви створюєте великі кампанії проти расизму, але насправді ніхто нічого не робить", – написав Фофана.

Лондонський клуб засудив акт расистських образ проти свого гравця на своєму сайті, назвавши таку поведінку абсолютно неприйнятною та такою, що суперечить цінностям футболу.

"Цілеспрямоване расистське ображання, якому піддався Вес після сьогоднішнього матчу Прем'єр-ліги проти Бернлі, є огидним і не буде терпітися. Така поведінка є абсолютно неприйнятною і суперечить цінностям гри та всьому, що ми відстоюємо як клуб. Расизму немає місця.

Ми однозначно підтримуємо Веслі. Він має нашу повну підтримку, як і всі наші гравці, які занадто часто змушені терпіти цю ненависть просто за те, що виконують свою роботу. Ми будемо співпрацювати з відповідними органами та платформами для виявлення винних і вжиття найсуворіших заходів".

Також підтримку французу висловили і Англійська Прем'єр-ліга заявивши, що футбол існує для кожного і расизму не має місця у суспільстві.

"Ми солідарні з Веслі Фофаною та Челсі у засудженні підлих расистських образ, які він отримав у соціальних мережах. Расизму немає місця в нашому спорті чи будь-де в суспільстві, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб підтримати гравців, які зазнають дискримінаційних образ. Футбол – для всіх".

Ганнібал Межбрі, на якому Фофана сфолив під час отримання своєї першої жовтої картки, також опублікував отримані повідомлення в Instagram Stories із коротким закликом: "Виховуйте себе та своїх дітей".

Бернлі виступив на підтримку свого туніського півзахисника, наголосивши на неприйнятності будь-яких форм дискримінації. Клуб також повідомив, що вже передав скаргу до материнської компанії Instagram – Meta.

"Всі в клубі Бернлі обурені расистськими образами, спрямованими на Ганнібала в інтернеті після сьогоднішнього матчу Прем'єр-ліги. У нашому суспільстві немає місця для такого, і ми беззастережно засуджуємо це. Клуб продовжує дотримуватися однозначної позиції – ми застосовуємо принцип нульової терпимості до будь-яких форм дискримінації.

Клуб повідомив про цей допис материнській компанії Instagram, Meta, і очікує від неї, а також від Прем'єр-ліги та поліції, рішучої підтримки. Клуб докладе всіх зусиль, щоб виявити та притягнути до відповідальності особу, яка несе відповідальність за цей допис. Ганнібал отримає повну підтримку від клубу та вболівальників Бернлі, які вже засудили ці образи. Расизму немає місця в нашому суспільстві".

Нагадаємо, що нещодавно півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні дав свідчення в рамках розслідування УЄФА щодо ймовірних расистських образ на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора під час матчу плейоф Ліги чемпіонів.