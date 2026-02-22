Арбелоа – про сенсаційну поразку Реала у Ла Лізі: Попереду ще багато матчів

Головний тренер мадридського Реал Альваро Арбелоа висловився про несподівану поразку своєї команди від Осасуни (2:1) у рамках 25 туру Ла Ліги.

Його цитує сайт "Королівського клубу".

Наставник не робить із цього фіаско якоїсь великої трагедії. Коуч "вершкових" лише додав, коли команда не викладається на повну, то не зможе переграти будь-якого суперника.

"Попереду ще багато матчів, а ми ще в багатьох аспектах можемо додати. Коли ти не показуєш свого максимуму, тебе може обіграти будь-який суперник. Ми знаємо про це. Кожен виїзний матч буде складним, оскільки суперники ретельно готуються і віддають всі сили в грі проти нас. Нам треба робити так само", – заявив Арбелоа.

Відзначимо, що по ходу матчу Осасуна двічі вела у рахунку. Єдиний гол у складі Реала забив Вінісіус Жуніор, який нещодавно став жертвою расизму під час гри проти лісабонської Бенфіки у Лізі чемпіонів. Ця поразка стала третьою для підопічних Арбелоа у поточному розіграші Ла Ліги-2025/26.

Мадридський клуб із 60 балами наразі лідирує у турнірній таблиці іспанської першості. Однак Барселона ще не провела свого поєдинку у 25 турі, у якому зіграє проти Леванте (22 лютого). У випадку перемоги "блаугранас" скинуть мадридців із першої сходинки.

Наступний матч Реала запланований на 25 лютого. Підопічні Арбелоа зіграють другий поєдинок 1/16 фіналу ЛЧ-2025/26 проти Бенфіки. Нагадаємо, що перша гра закінчилась мінімальною звитягою "вершкових" завдяки голу Вінісіуса.