Реал Сосьєдад розписав бойову нічию з Ов'єдо, Реал Мадрид сенсаційно поступився Осасуні у 25 турі Ла Ліги
У суботу, 21 лютого, низкою матчів продовжився 25-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
Зокрема, у перших матчах ігрового дня Реал Сосьєдад розписав результативну нічию з Ов'єдо, зігравши 3:3, також нічия, але з двома голами, була зафіксована у протистоянні Бетіса з Райо Вальєкано.
Осасуна сенсаційно обіграла мадридський Реал з рахунком 2:1, вирвавши перемогу завдяки голу Рауля Гарсії у доданий арбітром час.
Пізніше закриватиме вечір в Іспанії протистояння Атлетико з Еспаньйолом.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
25 тур, 21 лютого
Реал Сосьєдад – Реал Ов'єдо 3:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 50 Вінас, 0:2 – 52 Вінас, 1:2 – 64 Оскарссон, 2:2 – 87 Чалета-Цар, 3:2 – 90 Оскарссон, 3:3 – 90+2 Баї
Бетіс – Райо Вальєкано 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 16 Бакамбу, 1:1 – 42 Паласон
Осасуна – Реал Мадрид 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 38 Будімір (пенальті), 1:1 – 73 Вінісіус Жуніор, 2:1 – 90+1 Гарсія Р.
- Атлетико – Еспаньйол
Нагадаємо, у попередньому турі Атлетико сенсаційно зазнав розгрому від Райо Вальєкано, а Бетіс переміг Мальорку.