Реал Сосьєдад розписав бойову нічию з Ов'єдо, Реал Мадрид сенсаційно поступився Осасуні у 25 турі Ла Ліги

У суботу, 21 лютого, низкою матчів продовжився 25-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, у перших матчах ігрового дня Реал Сосьєдад розписав результативну нічию з Ов'єдо, зігравши 3:3, також нічия, але з двома голами, була зафіксована у протистоянні Бетіса з Райо Вальєкано.

Осасуна сенсаційно обіграла мадридський Реал з рахунком 2:1, вирвавши перемогу завдяки голу Рауля Гарсії у доданий арбітром час.

Пізніше закриватиме вечір в Іспанії протистояння Атлетико з Еспаньйолом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 21 лютого

Реал Сосьєдад – Реал Ов'єдо 3:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Вінас, 0:2 – 52 Вінас, 1:2 – 64 Оскарссон, 2:2 – 87 Чалета-Цар, 3:2 – 90 Оскарссон, 3:3 – 90+2 Баї

Бетіс – Райо Вальєкано 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Бакамбу, 1:1 – 42 Паласон

Осасуна – Реал Мадрид 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Будімір (пенальті), 1:1 – 73 Вінісіус Жуніор, 2:1 – 90+1 Гарсія Р.

Атлетико – Еспаньйол

Нагадаємо, у попередньому турі Атлетико сенсаційно зазнав розгрому від Райо Вальєкано, а Бетіс переміг Мальорку.