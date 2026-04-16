Арбелоа – про виліт від Баварії: Боляче, тому що Мадрид не виграє 16 титул ЛЧ цього року

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про другу поспіль поразку від мюнхенської Баварії та виліт із Ліги чемпіонів.

Його цитує Marca.

Сумарний рахунок цього чвертьфінального протистояння – 6:4 на користь німецького клубу.

"Це був чудовий матч у виконанні моїх гравців, і мені шкода їх, зважаючи на ті зусилля, які вони доклали, мені шкода вболівальників Мадрида, які приїхали і які дивилися гру вдома, мені боляче, тому що Мадрид не виграє 16-й титул Ліги чемпіонів цього року, але ми повертаємося до Мадрида з нашою емблемою, тому що гравці віддали все", – сказав Арбелоа.

Наставник "вершкових" додав, що у його команди було декілька моментів, аби ще більше засмутити Мануеля Ноєра.

Коуч "Королівського клубу" запевнив, що шлях у чемпіонаті Іспанії буде дуже складним, але його підопічні продовжуватимуть боротись за чемпіонство Ла Ліги до останнього туру.

Після 31 туру Реал із 70 балами посідає 2-ге місце у турнірній таблиці іспанської першості, яку очолює Барселона. На рахунку "блаугранас" 79 очок.

Відзначимо, що каталонський гранд також припинив свою участь на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, тому його головною ціллю на сезон-2025/26 залишається титул чемпіона Іспанії.

У наступному турі Реал прийме Алавес (21 квітня о 22:30 за київським часом), а Барселона зіграє вдома проти Сельти (22 квітня о 22:30).