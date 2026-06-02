Гласнер залишив Крістал Пелес після тріумфу в Лізі конференцій
Англійський Крістал Пелес оголосив про завершення співпраці з головним тренером Олівером Гласнером.
Про це повідомив офіційний сайт "орлів".
Австрійський фахівець після переможного фіналу у Лізі конференцій написав листа вболівальникам Крістал Пелес.
"Важко передати словами мої емоції від прощання з Крістал Пелас після двох років у клубі. Водночас хочу сказати, що для мене було великою честю працювати тут. Цей період назавжди залишиться однією з найцінніших сторінок у моєму житті", – написав Гласнер.
Австрієць очолив Крістал Пелес у лютому 2024 року. Він працював з "орлами" упродовж трьох неповних сезонів. За цей час Крістал Пелес здобув три трофеї: Кубок Англії 2024/25, Суперкубок Англії 2025/26 та Лігу конференцій 2025/26.
Під його керівництвом "орли" здобули 53 перемоги, 34 рази зіграли внічию та зазнали 35 поразок.
Раніше повідомлялося, що Гласнер може очолити лондонський Челсі. Натомість Крістал Пелес наразі веде перемовини з головним тренером французького Ланса П'єром Сажем.