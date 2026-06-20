У Реалі спростували чутки щодо бажання придбати зіркового вінгера Баварії

Французький зірковий вінгер Баварії Майкл Олісе не стане гравцем Реала.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Там заявили, що клуб не мав жодних прямих чи непрямих контактів із 24-річним гравцем, його представниками чи кимось із оточення француза.

"При цьому Реал хотів би підкреслити чудові інституційні відносини, які він підтримує з мюнхенською Баварією, які пов'язують довга історія взаємної поваги, співпраці та захоплення, та шкодує про поширення спекуляцій, які не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно Олісе видалив всі свої згадки та публікації в Інстаграм. Раніше він робив абсолютно так само перед відходом із Крістал Пелес.

Зазначимо, що під час передвиборчої кампанії на посаду президента Реала Флорентіно Перес заявив, що зробить 150-мільйонну пропозицію щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав. Чимало інсайдерів вважають, що йшлося саме про Майкла Олісе.

Напередодні президент Баварії Герберт Гайнер заявив, що німецький клуб не збирається продавати 24-річного вінгера. Він закликав президента "вершкових" навіть не витрачати на це час.

Раніше повідомлялось, що сам француз відкритий до переходу в Мадрид. У сезоні-2025/26 він зіграв 52 матчі на клубному рівні, в яких забив 22 голи та віддав 26 результативних передач.