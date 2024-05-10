Шахтар підписав угоду з олімпійським чемпіоном

Донецький Шахтар підписав угоду про співпрацю з олімпійським чемпіоном Ріо-2016 Олегом Верняєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гімнаст буде представляти "гірників" на спортивних змаганнях в Україні та стане амбасадором благодійного фонду "Shakhtar Social".

У свою чергу клуб надаватиме спортсмену організаційну та інформаційну підтримку у підготовці до національних та міжнародних турнірів.

"Підтримка важлива завжди, і тим паче перед головним стартом будь-якого професійного спортсмена. Для мене за честь співпрацювати з клубом, за який я вболіваю майже все своє життя. Я впевнений, що наші прагнення до перемоги, бажання працювати на результат для своєї рідної країни збігаються. І це круто. Запевняю, що буде цікаво", — цитує слова Верняєва пресслужба Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" продовжують лідирувати над Динамо в боротьбі за чемпіонство в сезоні-2023/24 з перевагою в 4 бали.

У 27 турі Української Прем'єр-ліги вони розгромили одеський Чорноморець. А кияни без шансів розбили ковалівський Колос і встановили новий рекорд чемпіонатів України.

Українське "класичне" відбудеться вже у суботу, 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі УПЛ-ТБ.