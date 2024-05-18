Без Судакова: Став відомий склад олімпійської збірної України на міжнародний турнір у Франції

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань визначився зі складом на міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello у Франції.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Склад збірної України

Голкіпери: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка), Георгій Єрмаков (Олександрія).

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Мартинюк, Данило Скорко (обидва — Олександрія), Олексій Сич, Роман Дідик, Богдан Слюбик, Віталій Роман (усі — Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Желізко, Максим Хлань (обидва — Лехія, Польща), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Назар Волошин (Динамо Київ), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв (обидва — Олександрія), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь Київ), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Іван Нестеренко (Ворскла Полтава), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Максим Дячук, Матвій Пономаренко (обидва — Динамо Київ), Артем Шулянський (Олександрія), Микола Кухаревич (Свонсі, Уельс).

Турнір відбудеться з 30 травня до 17 червня. Участь візьмуть 10 команд, які будуть розділені на 2 групи. Суперниками українців на груповому етапі є Індонезія, Італія, Панама та Японія.

Розклад матчів

4 червня, 19:00. Індонезія — Україна

6 червня, 16:00. Україна — Італія

8 червня, 18:30. Україна — Панама

10 червня, 15:30. Україна — Японія

Нагадаємо, нещодавно олімпійська збірна України поступилась Японії U-23 у контрольному матчі.