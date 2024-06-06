Ексгравець Челсі: Мудрику потрібно підстригтися та перестати робити тату

Колишній гравець Челсі Джон Обі Мікел вважає, що український вінгер Михайло Мудрик повинен більше думати про футбол, ніж про свій зовнішній вигляд.

Про це нігерієць сказав у випуску "The Obi One Podcast".

"Йому потрібно підстригтися, припинити робити татуювання і привести до ладу свою голову. Якщо він це зробить, то стане хорошим футболістом. У нього є швидкість, сила, він класно володіє м'ячем. Але йому потрібно поводитися належним чином. Він має забути всі ці зачіски й татуювання, грати в клятий футбол і вигравати для нас матчі", — поділився думкою Мікел.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Челсі не буду відпускати Мудрика на Олімпійські ігри-2024.