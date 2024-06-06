Олімпійська збірна України розгромила Італію U-21 на турнірі у Франції

Олімпійська збірна України з футболу перемогла Італію U-21 у другому турі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revell у Франції.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Синьо-жовті відкрили рахунок на 31 хвилині. Максим Хлань після технічного зміщення з флангу в центр штрафного майданчика у падінні забив перший м'яч.

Розгром розпочався вже у другому таймі. Спершу Олександр Мартинюк гарматним пострілом подвоїв перевагу, потім Данило Сікан після відскоку добив м'яч ледь не з одинадцятиметрової позначки, а крапку поставив Назар Волошин після прекрасної передачі від Єгора Ярмолюка.

Tournoi Maurice Revell

Франція

Другий тур, 6 червня

Україна U-23 — Італія U-21 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Хлань 31, 2:0 — Мартинюк 53, 3:0 — Сікан 64, 4:0 — Волошин 71.

Зазначимо, що у першому матчі українці розгромили Індонезію U-20. На груповому етапі турніру Україна також зіграє проти Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Розклад матчів України

8 червня, 18:30. Україна — Панама

10 червня, 15:30. Україна — Японія