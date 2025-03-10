Клуб нападника збірної України продовжив контракт із головним тренером
Олімпіакос продовжив контракт із головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром.
Про це повідомила Marca.
Нова угода іспанця розрахована до літа 2026 року.
Менділібар очолив пірейців у лютому 2024 року. За цей час він зумів стабілізувати гру команди та виграв разом з Олімпіакосом Лігу конференцій.
Нинішнього сезону команда Менділібара лідирує у грецькій Суперлізі. Також Олімпіакос вийшов у півфінал Кубка Греції, де у першому матчі протистояння розгромив АЕК із рахунком 6:0.
Грецький клуб також продовжує боротьбу в Лізі Європи, хоча опинився за крок від вильоту після поразки від Буде-Глімта в 1/8 фіналу (0:3).
Як відомо, за Олімпіакос виступає український форвард Роман Яремчук, який напередодні отримав виклик у збірну України на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.