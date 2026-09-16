Конкурент для Яречмука. Олімпіакос підписав нового форварда

Чадський форвард Самсунспора Маріус Муандільмаджі став гравцем Олімпіакоса.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Контракт із 28-річним нападником розрахований на три роки – до кінця червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 7 мільйонів євро.

У поточному сезоні Муандільманджі встиг взяти участь у двох матчах Самсунспора в чемпіонаті Туреччини та відзначитися одним забитим голом. На рахунку форварда 4 голи в 26 матчах за збірну Чаду.

Муандільманджі стане конкурентом за позицією для форварда збірної України Романа Яремчука. Напередодні українця додали до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи. Минулого тижня грецький клуб очолив Іманоль Альгуасіль.