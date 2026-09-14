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Яремчук повернеться до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи

Олексій Мурзак — 14 вересня 2026, 20:46
Яремчук повернеться до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи
Роман Яремчук
Getty Images

Український нападник Роман Яремчук буде внесений до заявки грецького Олімпіакоса на основний етап Ліги Європи-2026/27.

За інформацією грецького SPORT24, пірейський клуб вирішив замінити українцем травмованого Аюба Ель-Каабі.

Олімпіакос уже передав УЄФА необхідні медичні документи щодо серйозного ушкодження марокканського форварда, після чого Яремчука мають офіційно додати до єврокубкової заявки.

Таким чином, українець зможе зіграти за Олімпіакос у Лізі Європи. Перший матч команди на основному етапі турніру відбудеться 16 вересня – греки прийматимуть польську Ягеллонію на стадіоні "Георгіос Караїскакіс".

Яремчук уже повернувся до тренувального процесу та нещодавно вперше в сезоні зіграв за пірейський клуб у чемпіонаті Греції.

Окрім Яремчука, Олімпіакос також має внести зміни до заявки тренерського штабу після призначення Альгуасіля. До єврокубкового списку мають бути додані іспанський наставник та його помічники.

Ліга Європи Олімпіакос Роман Яремчук

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