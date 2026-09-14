Яремчук повернеться до заявки Олімпіакоса на Лігу Європи

Український нападник Роман Яремчук буде внесений до заявки грецького Олімпіакоса на основний етап Ліги Європи-2026/27.

За інформацією грецького SPORT24, пірейський клуб вирішив замінити українцем травмованого Аюба Ель-Каабі.

Олімпіакос уже передав УЄФА необхідні медичні документи щодо серйозного ушкодження марокканського форварда, після чого Яремчука мають офіційно додати до єврокубкової заявки.

Таким чином, українець зможе зіграти за Олімпіакос у Лізі Європи. Перший матч команди на основному етапі турніру відбудеться 16 вересня – греки прийматимуть польську Ягеллонію на стадіоні "Георгіос Караїскакіс".

Яремчук уже повернувся до тренувального процесу та нещодавно вперше в сезоні зіграв за пірейський клуб у чемпіонаті Греції.

Окрім Яремчука, Олімпіакос також має внести зміни до заявки тренерського штабу після призначення Альгуасіля. До єврокубкового списку мають бути додані іспанський наставник та його помічники.