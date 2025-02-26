Дубль Яремчука допоміг Олімпіакосу розгромити АЕК в першому матчі півфіналу Кубку Греції

У середу, 26 лютого, відбувся перший матч півфінального протистояння Кубку Греції, в якому зійшлися Олімпіакос та АЕК.

У стартовому складі господарів поля вийшов Роман Яремчук, який у підсумку став чи не головним героєм своєї команди, яка здобула розгромну перемогу з рахунком 6:0.

Але в українця був конкурент в особі Андре Орти, який відкрив рахунок на 9-й хвилині. Через десять хвилин португалець оформив дубль з передачі саме українського нападника. А всього через кілька хвилин вони помінялися ролями.

На старті другої половини гри, вже після того, як рахунок став 4:0, Роман оформив дубль та відсвяткував це, знявши футболу. Звісно ж, арбітр показав йому за це жовтку картку. А на 73-й хвилині українець залишив поле, поступившись місцем на ньому Аюбу Ель-Каабі, який згодом втановив остаточний рахунок зустрічі.

Кубок Греції з футболу-2024/25

1/2 фіналу, перший матч, 26 лютого

Олімпіакос – АЕК 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Орта, 2:0 – 19 Орта, 3:0 – 22 Яремчук, 4:0 – 47 Пальма, 5:0 – 54 Яремчук, 6:0 – 78 Ель-Каабі.

Матч-відповідь цих двох команд відбудеться 2 квітня в Афінах.

Нагадаємо, що сьогодні в межах півфіналу Кубку Іспанії зіграють два Реали: Сосьєдад та Мадрид. Місце у воротах "бланкос" займе Андрій Лунін.