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Клуб Яремчука призначив на посаду головного тренера переможця Кубку Іспанії

Микола Літвінов — 10 вересня 2026, 14:19
Клуб Яремчука призначив на посаду головного тренера переможця Кубку Іспанії
Іманол Альгуасіль
ФК Олімпіакос

Грецький Олімпіакос, у якому виступає український нападник Роман Яремчук, призначив на посаду головного тренера Іманола Альгуасілю. Цей іспанський фахівець раніше перемагав у Кубку Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни чи фінансові деталі угоди в офіційній заяві не розголошуються.

Зауважимо, що Іманола раніше тренував Реал Сосьєдад протягом семи років (2018-2025 роки). За цей час команда провела під його керівництвом 330 матчів (158 звитяг, 82 нічиї, 95 поразок).

Найвизначнішим досягненням став Кубок Іспанії, який "біло-голубі" здобули у сезоні 19/20.

Нагадаємо, що нещодавно "пірейців" після двох років співпраці залишив інший наставник з Іспанії – Хосе Луїс Менділібар, з яким клуб виграв свій перший трофей на єврокубковій арені Лігу конференцій у сезоні-2023/24.

Додамо, напередодні стало відомо, що Олімпіакос готовий повернути Яремчука в заявку команди на Лігу Європи. 

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