Другий матч у сезоні. Яремчук не врятував Олімпіакос від сенсаційної поразки в чемпіонаті Греції

Нападник збірної України Роман Яремчук провів свій другий офіційний матч за Олімпіакос у поточному сезоні. У суботу, 12 вересня, віз взяв участь у поєдинку 4 туру чемпіонату Греції проти ОФІ Крит.

Українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну замість Армандо Гонсалеса на 67 хвилині – одразу після того, як ОФІ Крит відкрив рахунок у матчі. Врятувати господарів від поразки Яремчуку не вдалося – матч так і завершився сенсаційною перемогою ЛФІ з рахунком 1:0.

Для Яремчука це була друга поява на полі в офіційному матчі в поточному сезоні. 8 вересня він зіграв 19 хвилин у поєдинку Кубку Греції проти Волоса.

Нагадаємо, 10 вересня Олімпіакос очолив Іманоль Альгуасіль, який замінив Хосе Луїса Менділібара.