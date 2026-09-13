Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Другий матч у сезоні. Яремчук не врятував Олімпіакос від сенсаційної поразки в чемпіонаті Греції

Олег Дідух — 13 вересня 2026, 10:40
Другий матч у сезоні. Яремчук не врятував Олімпіакос від сенсаційної поразки в чемпіонаті Греції
Роман Яремчук
Getty Images

Нападник збірної України Роман Яремчук провів свій другий офіційний матч за Олімпіакос у поточному сезоні. У суботу, 12 вересня, віз взяв участь у поєдинку 4 туру чемпіонату Греції проти ОФІ Крит.

Українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну замість Армандо Гонсалеса на 67 хвилині – одразу після того, як ОФІ Крит відкрив рахунок у матчі. Врятувати господарів від поразки Яремчуку не вдалося – матч так і завершився сенсаційною перемогою ЛФІ з рахунком 1:0.

Для Яремчука це була друга поява на полі в офіційному матчі в поточному сезоні. 8 вересня він зіграв 19 хвилин у поєдинку Кубку Греції проти Волоса.

Нагадаємо, 10 вересня Олімпіакос очолив Іманоль Альгуасіль, який замінив Хосе Луїса Менділібара.

Олімпіакос Роман Яремчук

Роман Яремчук

Клуб Яремчука призначив на посаду головного тренера переможця Кубку Іспанії
Клуб Яремчука оголосив про припинення співпраці з головним тренером
Олімпіакос готовий повернути Яремчука в заявку команди на Лігу Європи
Яремчук вперше у новому сезоні потрапив до заявки Олімпіакоса на офіційний матч
Яремчук відмовляється переходити в АЕЛ

Останні новини