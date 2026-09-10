Клуб Яремчука оголосив про припинення співпраці з головним тренером

Хосе Луїс Менділібар залишив посаду головного тренера грецького Олімпіакоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини розірвання угоди наразі невідомі. Іспанський фахівець мав контракт до літа 2027 року.

"Менділібар назавжди залишиться частиною історії нашого клубу. Він завжди займатиме особливе місце в пантеоні легенд Олімпіакоса та в серцях усієї нашої червоно-білої родини. Однак у футболі, як і в житті, розділи врешті-решт закінчуються. Однак вічно живе те, чого ти досяг. Вдячність, повага та любов родини Олімпіакос залишаться з вами назавжди, генерале, як і глибокі емоції, що об'єднали нас, і ніколи не зникнуть", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що досвідчений тренер очолив грецький клуб у лютому 2024 року. Під його керівництвом Олімпіакос виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Греції, а також здобув перший в історії цієї країни єврокубок – Лігу конференцій у сезоні-2023/24.

Нагадаємо, що у складі "червоно-білих" виступає Роман Яремчук. Він не входив у плани іспанського тренера, але напередодні відхилив пропозицію перейти в кіпрський клуб.